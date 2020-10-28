國泰裁員：資方企硬拒延長簽約死線　稱數千機組人員已簽新約

國泰航空大規模裁走5300名本地員工，幸存者須於今日（28日）午夜前簽署薪酬及福利大減的新合約，才可獲發過度津貼，多次遭外界批評沒有良心。國泰機艙服務部總經理Jeanette Mao今向員工發出內部電郵，企硬堅拒修改新合約內容，亦拒絕延長期限，又提及已有數千名機組人員已簽新約。勞工處呼籲勞資雙方透過坦誠對話化解分歧，並正聯絡僱主安排調停會議。至目前為止，該處共收到665宗有關僱傭權益查詢。

Jeanette Mao在電郵中，感謝數千名機組人員願意簽新約，涉事員工可獲發過度津貼。她又指，過去一周曾4次與工會會面，每次為時數小時，對無法提供更好的新約條款感到遺憾，重申不會修改新約內容，並指有關薪酬是具競爭性，而非外界所指的減薪40%。她強調，公司的營運航班大幅減少，新約的基本薪酬雖有下降，但已是公司可承擔能力內的薪金水平。

她續指，今日午夜是領取過渡津貼的死線，不會延長簽約期限，強調公司難以提供更好的新約內容，呼籲員工盡快於死線前簽約，以取得津貼。

勞工處表示，一直與勞資雙方保持聯繫。就員方的訴求，並已向資方清晰轉達，並再三敦促它加強與員工的溝通，釋除員工疑慮。該處重申，僱主如欲更改僱傭合約條款，應事先諮詢僱員，並給予員工充分時間考慮；除非僱主取得僱員同意，否則或會構成不合理更改僱傭合約條款，僱員可根據《僱傭條例》向僱主提出申索。

受影響的員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處特設的熱線3580 1442 及3580 1443查詢，或到勞工處的勞資關係科各分區辦事處尋求協助。