勞工處安排國泰勞資及政府3方會談　議員促政府介入糾紛

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前大規模裁走數千名員工，幸存者要改簽「加辣條款」新合約，涉及過萬名空中服務員及機師，員工需在下周三(11月4日)前決定是否簽約。民主派議員聯同國泰空中服務員工會代表今午(28日)召開記者會回應，批評政府只救國泰，卻不理員工死活，要求政府立即介入國泰勞資糾紛，回應工會訴求，包括延長考慮簽署新合約的時間。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏表示，若員工於7日內簽署新合約則會得到過渡性款項，直指時間不足。她批評，集團高層減薪最多僅30%，前線員工卻要永久減薪約40%，認為疫情造成的艱難時刻只屬短期，公司不應永久減薪欺壓員工。王表示，今與勞工處會面，該處表示會為工會爭取與政府及國泰進行三方會面，王希望會面能盡快進行。

該會副主席孫德妍透露，國泰希望在疫情復原後盡快取得國際航空業龍頭的地位，而政府已經向國泰撥款接逾270億港元，國泰卻大量裁減員工，憂日後其他公司會倣效。孫又指其工會亦有與機師工會聯絡，並不排除一切行動的可能性。

19名民主派議員亦去信勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆，要求政府即時介入國泰勞資糾紛。議員胡志偉指事件完全不能接受，批評政府只考慮國泰的企業品牌，卻把員工利益放在極低層次。

議員譚文豪亦指政府不能再以國泰是私人公司為藉口，動用納稅人的273億元保着香港的航空輸鈕地位，故要立即介入勞資糾紛。譚又稱，他收到國泰員工求助，稱公司指如果員工不簽新合約，將會被列入黑名單，即使有直系親屬仍在國泰任職，終身亦不可享有機票優惠，他批評做法是不近人情。