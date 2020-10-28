深水埗打擊街頭聚賭拉7人檢啤牌賭款

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（28日）下午約4時展開打擊非法賭博行動，在深水埗南昌街休憩處搗破2個懷疑非法街頭賭檔。

行動中，人員共拘捕3名本地男子及4名外籍男子，年齡介乎38至76歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，而其中一名46歲外籍男子未能出示有效身份證明文件，涉嫌「未能出示有效身份證明文件」被捕。人員於行動中檢獲2副撲克牌和小量賭款。7名被捕男子現正被扣留調查。

深水埗警區會一如既往致力打擊區內的非法街頭賭博活動，以及在疫情期間就《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）在區內進行巡查加強執法。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

此外，警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。