政Whats噏：警隊飛起港台結束47年歷史警訊　警聲直播明登場

香港電台喺反修例風波期間，播放嘅節目經常嘲諷警隊，實在令人忍無可忍，警隊終於係今年8月正式飛起港台，結束同對方合作拍攝47年嘅電視節目《警訊》。正當大家以為警隊會搵新嘅合作夥伴，原來警隊將自家製作新節目《警聲直播》，由明日(29日)起每逢星期四晚上9時在警隊Facebook專頁及YouTube頻道以直播方式進行，暫定全長約15分鐘。

據悉，《警聲直播》由兩位《警訊》末代主持黃家倫及莫藹祺負責。二人接受《警聲》訪問時謂，按照以往製作模式，由商討劇本、擬定拍攝日期到剪接，節目播出可能已是數星期後，不少資訊均已過時。另外，市民花在社交媒體的時間較以往長，傳遞資訊亦因而要更快更互動。認為隨着科技進步及資訊發達，傳遞滅罪、防罪等信息的方式必須與時並進，爭分奪秒。

黃家倫說：「暴力示威近期大減，但事實上一些遭不實資訊誤導的人，仇警心態依舊，希望《警聲直播》能為警隊抗衡不實資訊」。莫藹祺則指，不少違法人士被帶返警署後以為會被打、被強姦，最後才知道全都是無中生有，希望新節目可以第一時間讓市民弄清真相。