聽障男否認襲警　稱遭扯甩助聽器被逼招認

20歲聽障男生被指去年9月15日在銅鑼灣，意圖搶去時任高級警司區永樑的胡椒噴霧並令對方跌倒，因而被控一項襲警罪。他否認控罪，案件今(28日）於東區法院開審。辯方指被告是被人推跌，才會與警司雙雙倒地，而他被捕時遭多名警員用警棍打頭、扯甩他的助聽器及朝其臉部噴胡椒噴劑，並在警署誘使他招認。

患有聽障的被告羅鎮傑（20歲），被控於去年9月15日，在銅鑼灣港鐵站C出口外襲擊高級警司區永樑。被告今需戴著耳機，由傳譯員坐在身旁全程覆述審訊內容。

現已升任總警司的區永樑出庭供稱，當日約下午6時，他帶隊在波斯富街設立防線，並警告聚集人士離開，期間他取出胡椒噴劑戒備。惟被告突迎面出現試圖以雙手搶其噴劑，更令他跌地受傷，最後被眾警制服拘捕。

但辯方盤問時指，當時區其實已捉着被告衣領，但有人從後推被告令他失平衡向前仆，才使他與區雙雙倒地。被告着地後隨即遭多名警員包圍及用警棍狂打，更被胡椒噴劑噴臉。

由於當時警員要他道歉才為他洗面，又扯甩其助聽器及叫他「收聲」，被告在威逼下才表示：「一時衝動先打警察，對唔住」。辯方指被告遭帶返警署後又有警員誘使他認罪，稱只會判感化。惟區不同意辯方說法。

負責拘捕被告的警員劉志成則供稱，事發時見被告與區在地上拉扯，於是上前分開二人，並將被告反手鎖上手銬。此時被告稱「聽唔到野」，他在地上拾獲一個助聽器遂替被告戴上，之後被告在警誡下就表示：「我一時衝動先打警察，阿Sir對唔住，畀次機會我」。

劉否認有警員對被告施以武力或威逼利誘他招認，亦否認曾有警員向被告的臉噴胡椒噴霧，更沒有不讓他洗臉及戴回助聽器。