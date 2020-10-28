長毛挑戰剪短男囚犯頭髮規定　終院遷就英國法官首度開夜庭

社民連成員「長毛」梁國雄於2014因刑事毀壞和擾亂秩序罪成，被判監4個星期，在入獄服刑時被剪去長髮。他不滿懲教署要男囚犯的頭髮盡量剪短的規定，認為構成性別歧視，並提出司法覆核。上訴庭前年判他敗訴後，他提出終審上訴，而終審法院今午(28日)開庭聽取雙方律師的陳詞，更加首次進行夜庭聆訊，5名法官押後判決。

5名終院法官當中，有一人是身處英國的海外非常任法官郝廉思勳爵，他因疫情關係未有來香港，司法機構特別安排他在英國透過視像系統遙距參與聆訊，與4名本地法官一同審案。另外，為遷就香港與英國之間的時差，聆訊時間亦安排在香港時間下午4時、即英國時間上午8時開始，而聆訊接近香港晚上7時才結束，是終院自1997年成立後首度要進行夜庭聆訊。

上訴人梁國雄的大律師表示，懲教署並無提出證據，以證明短髮是男士的傳統慣常髮型，而懲教署提出的男性「傳統慣常」都是短髮，就正是反歧視法例針對的刻板印象。

懲教署的大律師就強調，對男囚犯與女囚犯的髮型施加不同限制，是建基於社會對男女髮型有不同預期。不論男犯女犯，懲教署都是要求他們的髮型符合社會標準，以促致院所內的紀律。

惟有終院法官提出質疑，以此為標準，男女犯人所受的限制有別，例如女犯只須束起長髮，男犯就必須剪掉，但這與紀律並無關係。況且所謂社會標準亦無人可以作定論。