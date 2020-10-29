3男女酒店闢毒窟　涉販毒及藏毒今早提堂

警方前日(27日)凌晨1時許，在葵涌區拘捕5名涉嫌販毒的男女。經調查後，其中3名被捕男女，年齡介乎16至19歲，已各被暫控一項「販毒」罪，當中一名16歲男子和一名19歲女子同時各被暫控一項「藏毒」罪，案件將於今日（29日）上午在西九龍裁判法院提堂。另外2名被捕男女，年齡分別16及20歲，已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。

案發當日警員在和宜合道巡邏期間，發現2男1女形迹可疑，遂上前截查，期間一名16歲男童逃去，警員隨即展開追截，並於葵涌區一酒店截停該名男童。警員在他身上檢獲約3克懷疑大麻。經調查後，警員搜查該酒店一房間，在房間內發現一名19歲女子，並在其手持的紙袋內檢獲約1克懷疑氯胺酮、1個電子磅及1批可再封膠袋。

警員在該酒店房間內亦檢獲約75克懷疑霹靂可卡因、約13克懷疑氯胺酮、3.5克懷疑「冰」毒、3個電子磅、一批可再封膠袋及約30,000元現金。行動中檢獲的毒品總市值約16萬元。

行動中共拘捕2男2女，年齡介乎16至20歲，涉嫌販毒，當中一名16歲男童及一名19歲女子同時涉嫌藏毒。葵青警區反三合會行動組接手調查案件，經進一步調查及情報搜集後，鎖定另一名涉案的20歲男子。他涉嫌販毒被捕。