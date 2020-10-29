東方日報A1：村霸破壞相思灣　地政執爛攤　又公帑埋單

西貢相思灣村一帶堆土闢路成亂象，卻由地政總署公帑埋單！本報獨家揭發該村一片佔地約2,000呎的自然保育區，疑遭人非法傾倒建築廢料，淪為非法堆填區。地政總署執法後知後覺，勒令霸佔官地的違法元兇在昨日限期前清場，不過違法者闊佬懶理，而一向「唔踢唔郁」的地署經本報揭發後，頓時「積極」派員車走該處貨櫃及以吊臂車夾走廢棄場的建築廢料，有議員及環保團體炮轟，地署變相用納稅人血汗錢幫不法之徒「執手尾」，情況極不理想，批評該署執法軟弱無力，敦促交代執管細節。

相思灣村違法事件愈揭愈深，繼本報日前獨家揭發有人疑於相思灣村綠化地帶違法建路借勢發展，及出現無滿意紙的「神秘丁屋」放租或自住，上述違建道路往前行再揭有一片佔地廣闊的自然保育區，疑遭人刻意破壞，非法傾倒建築廢料，再以泥土填平掩人耳目，成為非法傾倒廢棄場。地政總署前日指該處有貨櫃及建築物料等被放置在未批租政府土地，非法佔用官地，要求肇事者昨日前清走。

東方日報發現，該地日前擺放至少5個儲物用的貨櫃，另有大量木板等建材，地面露出不少建築廢料如水管、瓦礫及磚塊等，相信不少建築廢料埋在泥下。昨清場死線屆滿，西貢地政處多名人員到場視察及監督，有工人到場以貨車運走貨櫃，又有工人於搬走貨櫃的位置以割草機除去雜草。其後再有工人以吊臂車將廢棄場上擺放地面的建築廢料夾起再運走。消息指上述貨櫃會被送到政府倉庫存放，至於吊走的建築廢料則會送到堆填區。

不過眾人擾攘半日的大龍鳳，仍未有將亂象還原，貨櫃只運走一個，其餘貨櫃原封不動，地上繼續遍布木板及磚頭等廢料。地政處未有在官地上圍網，亦沒有豎立告示牌以防止有人再霸官地。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑直指，今次亂象竟要由公帑埋單，令人氣憤；又指此事若非得到本報關注，違例情況恐怕會繼續惡化。他批評地政總署執法力度不足，違法元兇未獲懲處，指地署眼見遭媒體報道，不能繼續任由官地被佔，於是「死死地氣」動用公帑清場。謝形容如今情況為「黑狗得食，白狗（市民）當災」。他質疑地政總署未清晰交代，收到違規投訴後的執法程序及時間，建議該署設下處理時限，提高效率。

議員鄺俊宇批評由地政處安排工人清理建築廢料，即用公帑為違法人士埋單非常不合理。他指「沒理由要全香港人承擔相關清理費用 」，並直言政府應向大眾交代事件，同時必須向涉事人員追究相關費用。他又狠批政府過往面對非法佔用官地事件均「歎慢板」，巡查不力，若非今次事件獲得傳媒揭發，政府部門根本不會留意，認為地政總署應為事件負上最大責任。同時，他建議部門可考慮在涉事地點圍上鐵絲網，防止有人繼續非法佔用官地，並盡快作出檢控。

環保觸覺義務總幹事譚凱邦直斥非法佔用官地事件嚴重，用公帑清理，變相將全數費用轉嫁至市民，對守法的市民非常不公，定要追討清理費用。他建議地政人員加強巡查官地，並成立專責調查隊追查同類型事件。

環境保護署表示，未曾收到上述位置有非法傾倒廢料或開墾的投訴，會進一步了解情況，並作出調查。如有足夠證據顯示有違反相關環保法例的情況，定會向相關人士提出檢控。本報就此事向地政總署查詢及跟進，惟截稿前未獲回覆。規劃署表示正了解事件，稍後再作回覆。

另外，僭建碼頭昨亦未見相關部門到場執法，查證及檢控程序亦沒有新訊息。

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