規劃署有實權懶執法　縱容鄉郊擅倒泥頭

鄉郊破壞問題存在已久，港府責無旁貸。追溯土地規劃歷史，80年代的一宗官司始令政府「如夢初醒」，修訂《城市規劃條例》規管新界土地規劃用途，引入分區計劃大綱圖前身的《發展審批地區圖》（DPA Plan），並賦予規劃署執法權力。不過，即使現行有法規，但有環保團體批評，港府懶執法歎慢板，縱容破壞鄉郊行為無日無之，要求政府正視問題及加強執法。

長春社公共事務經理吳希文指出，新界農地的規劃用途監管最早源於80年代初發生「生發案」，時任鄉議局主席劉皇發旗下的「生發地產投資有限公司」申請在一塊農地上擺放建築鋼條但被政府拒絕申請，生發不服告政府，最終法院判政府敗訴，稱地契只是列出土地用途紀錄，並非限制用途的條款。從此，便打開了新界農地改變用途的缺口。

為修補漏洞，政府於90年代引入《發展審批地區圖》（DPA Plan），立法規管新界土地，其後再加入執法權，賦予規劃署執法權力。不過，值得注意的是，相關法例並無追溯權，換言之，在90年代之前一早已改變土地用途的新界土地，會繼續「無王管」。吳希文認為，雖然這是歷史遺留問題，除大刀闊斧修例外，無法處理一早已改變土地用途的新界土地，但若有部分新界土地明顯霸佔官地，地政總署則可執法。他又批評，即使現時有法理可依，但港府執法卻懶懶閒，變相縱容違法行為發生，促請政府應加強執法。