保育區4幅地被私有化　團體質疑有人謀建丁屋

西貢相思灣村違法道路一端被劃作自然保育區的土地，未經批准不可建屋，但去年被一間成立不足3年的公司，一口氣購入4幅地皮。有環保團體直言，若有人先破壞、後發展，部門應立即執法遏止違規行為，惟過往不乏成功改劃土地規劃的例子，不難令人質疑有人圖謀不軌，欲偷龍轉鳳為日後改劃並興建丁屋群鋪路。

清水灣半島南分區計劃大綱草圖於2005年公布，惟相思灣村違法道路旁多幅屬於自然保育區內的私人土地近年易手，其中至少4幅，在去年2月被華業（香港）有限公司一次過購入，成交價接近139萬元，而該公司只成立不足3年。自然保育區內另有兩幅私人土地則由兩名劉姓的男子持有。

長春社公共事務經理吳希文指，有人去年購入自然保育區土地，會讓人懷疑有發展企圖，惟自然保育區內的土地不能直接建屋，憂慮業主採取先破壞、後發展的方法，此舉會令自然生態受到破壞，而過往西貢不少地段亦有此現象。他促政府部門若發現有人違規應立即執法，而是否可以成功改劃成鄉村式發展地帶建屋，則要視乎現場環境等因素而定，「佢依照規矩去改劃、而政府又批嘅，就無可厚非，但先破壞、後發展就唔可以接受。」

西貢鄉郊土地混亂，有知情人士指，50、60年代新界事宜由理民府統籌，惟港英年代貪污舞弊，偷龍轉鳳之事層出不窮，不排除有人以不法手段獲得業權。