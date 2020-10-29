規劃署早知相思灣碼頭僭建　僅出信懶跟進

村霸為生意不惜破壞天然環境，在相思灣海岸倒石屎僭建碼頭，有環保團體踢爆，規劃署上月曾於上址發出「強制執行通知書」，但未有跟進執法行動。而水上活動店規管亦存在漏洞，有顧客發生意外後被苛索「救船費」，直斥店方罔顧人命。

相思灣四周被劃為「海岸保護區」，受《海岸公園及海岸保護區規例》保護，任何人不得損壞保護區內的海灘、泥灘、海岸線等。僭建碼頭於今年7月動工，工程期間未有政府部門干涉。長春社公共事務經理吳希文發現，規劃署9月8日在相思灣的「海岸保護區」發出「強制執行通知書」，要求終止填土行為。

他指，一般而言，政府部門會再發出通知書要求涉事人將受破壞位置恢復原狀，但他仍未見有相關文件。他質疑既然該署已定性上址有違法行為，為何至今仍未有安裝圍網、告示牌等。規劃署日前回覆正了解事件，本報記者昨日再追問，仍未有回覆。

「你賺錢都唔可以罔顧人命安全！」除破壞環境，曾租用獨木舟的陳先生（化名）指其友人早前到相思灣村租借獨木舟，到場發現海邊大風大浪欲取消出海，負責人卻表示「信我啦，無事嘅」，船隻出海後被大浪拍打撞到石灘，船身入水，多人墮海，只好額外繳付近500元請店家「救船」。事實上，早前颱風襲港，海面風浪大，村霸店方在社交平台出貼表明暫停營業，惟記者到場卻發現該店仍在向顧客出租獨木舟。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，由於法例未有規定出租獨木舟的公司需領牌，店方未必有購買第三者責任保險。市民租用前如被店方要求簽署問責同意書，簽署前必須細心閱讀有關條款。