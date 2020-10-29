何志平專欄：右腦的世紀

在人生的谷底，看不到盡頭的孤獨無聊，難得有一兩個擦肩而過的鄰居路人談說開解，天南地北海闊天空的打發苦悶的時光。在紐約大都會看守所內的三十個月裏，僥倖的有幾個能深入交流的鄰居。「艾凡」（假名）是紐約巴基斯坦裔的生物工程師，「積克」（假名）是來自牙買加非裔的大學教授，精通好幾國的語言。我們三人都是在圖書館裏做勤務義工，時有機會見面交談。

今年年初的一天，我們還在討論戴口罩的文化而延伸到東西方文化之差異。艾凡和積克都是有國際視野的有識之士，到過中國來，也懂一點東方和中國的文化。

艾凡好奇的拋出一個大課題：「東方文化是甚麼東西？內容是啥？與西方源於古希臘羅馬的歐洲文化有甚麼不同的地方？」

積克馬上插嘴問：「且慢！文化這名詞被用得太濫了，它包羅萬有。究竟甚麼是文化？定義是甚麼？先把這範圍弄清楚，不然便是蘋果香蕉橙的亂說一通，雞跟鴨說話！」

他們都望着我問，我只好答道：「這個問題很重要，我身邊剛好有幾本南懷瑾老師講文化的書，引述南老的話，中國文化的定義有四個要素：言語、文字、思想（思維方式）和生活習俗，這些綜合起來，包含了政治、經濟、軍事、文學等等在內。但我認為還有歷史，也是要素之一。」

積克急不及待的打斷我的話：「各地方的文化差異都是因時、因地、因人而異的，那有甚麼出奇，但東方西方文化的差異是系統性的不同，內裏一定有一條主線的。用你剛說的四個或五個文化要素來看，我以為最明顯的分別是在於文字的構建。你們看，西方文化哪管是希臘、拉丁、英文等，都是用字母構成字，由字組合成句，有句才有意思在裏面的。但我看你們的漢字是一幅圖像，一個圖騰，意思就在圖像裏面，這可能就是思維方式不一樣的基礎差別。你說是嗎？」

艾凡是生物學專家，馬上跟進：「太對了！我以前看過一些資料，文字體系決定思維方式。中國漢字體系遠遠不同於西方的字母體系，尤其是近一千或幾百年前所創立的，都是用字母，音標組成的拼音文字，很多東方近代創立的文字體系如日本、韓國、馬來西亞等都是先有言語，文字拼音就是言語講話的記錄，要先學會講，才會知道字母拼出來的是甚麼意思。用字母拼音的文字系統用的是左邊的腦袋，而中國圖畫式的文字是用右腦來解讀的。左腦是言語，以分析和順序的方式處理訊息，先查看各個部分，然後將它們放在一起以給整體，這生理上的步驟就形成了西方的邏輯思維方式。右腦是視覺的，並以直觀且同步的方式處理訊息，首先看整個圖像的大局，然後看細節，這可是中國式思維的基礎？」

他們兩人對文化的了解深深的感動了我，亦有點慚愧。只有補充的說：「文字代表了文明開發先後順序。中國三千五百年前有了甲骨文，二千五百年前孔子已用漢字編寫四書五經，那時文字已定型，二千二百年前秦始皇完全統一了中國文字，可以讓全國各地區的人相互交流學習。而其他用拼音文字的國家，突破不了方言的交流障礙，不能形成統一文化。」

我再給他們說一個故事：「一位哈佛教授問南老師說，在西方，一個國家被滅亡後，永遠都不會翻身的，但為甚麼中國經歷過多次朝代更替後仍然還能存在。老師說，中國之所以能屹立千年不倒，根源就在文明的統一，而文化強大的統一性，離不開文字的統一。」

他們不約而同感慨的道：「廿一世紀，是右腦的世紀！中國文字，統一的文化，讓中華民族成為一個割不裂、砸不爛的強盛國家！真棒！」