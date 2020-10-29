修例風波：血衣寄香港駐台經貿辦　台學生恐嚇罪無罪確定

台灣的教育部課審會學生委員、靜宜大學法律系學生林致宇，去年8月因不滿香港政府處理反修例風波的手法，將內有「血衣」和冥鏹的包裹，寄到位於台北的香港經濟貿易文化辦事處（下稱香港經貿辦）。林男事後被依恐嚇公眾罪起訴，一審時被判無罪，經檢方上訴後，台灣高等法院周三（28日）宣判駁回，林男無罪確定。

台灣高等法院指出，林致宇的包裹、信函整體所表達的內容，是對於香港反修例風波，就國際人權、公共事務意見表達的政治性言論，審酌林男的客觀外在環境及其整體言論意見表達之目的，不是使公眾心生畏懼。高院認為，一審諭知無罪並無不當，檢方上訴無理由，予以駁回。

林致宇在去年8月6日寄包裹到香港經貿辦，內有用紅色油漆做成的血衣、冥鏹，並附上信函警告香港經貿辦。他事後辯稱，因反修例風波爆發嚴重衝突，出於公益動機才寄以上包裹，希望將訴求傳達給香港政府。他又指出，是基於台灣社會氛圍，推論出辦事處可能面臨的情況，並非預告對香港經貿辦不利，否認有恐嚇意圖。

台北地方法院在今年6月底一審案件，認為林男所為屬政治性言論表達，為言論自由範疇，不構成恐嚇公眾罪，遂判決無罪，惟檢方不服判決提起上訴。