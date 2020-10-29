Dr.東：素食一定營養失衡？營養師指多元飲食最重要

近年素食主義風靡全球，常見的素食種類有蛋奶素、蛋素、奶素、純素等。在遵守飲食限制的前提下，素食者如何維持均衡營養是一大學問，基督教聯合那打素社康服務醫療中心註冊營養師陳星輝指出，只要營養配合恰當，任何人都可以選擇素食。素食者宜維持多元飲食，並要注重攝取以下的營養素，即使素食，也能食得健康。

陳表示，蛋白質是人體必不可少的營養，富含蛋白質的食物除了蛋、奶，還有大豆製品、藜麥，及素餐館常見的麵筋、素肉。每個人對蛋白質需求都不一樣，營養師普遍建議人們每日攝取5至8份蛋白質，一份等於3分之1磚的硬豆腐、半條素雞或4湯匙的大豆。

鈣質對骨骼非常重要，缺鈣可導致骨質疏鬆。他指素食者可從奶製品、硬豆腐攝取鈣質，純素食者則可選擇飲加鈣豆奶、豆漿，以及進食深綠色蔬菜，例如菠菜、芥蘭、莧菜，不過要進食一碗半，即300毫克，才等於一杯牛奶的鈣含量。現時市面上有各種植物奶，如燕麥奶、杏仁奶，但有關產品的蛋白質及鈣含量頗低，難以作爲牛奶的替代品。

缺鐵會導致貧血，他建議素食者透過進食深綠色蔬菜、豆類攝取鐵質，並同時進食橙、藍莓等富含維他命C的食物，幫助身體吸收鐵質。此外，碘、鋅、硒與免疫力息息相關，素食者可透過蛋類、奶類、大豆製品、紫菜、海帶，以及巴西果仁攝取以上營養。而維他命B12有助促進身體細胞成長及修補，除了蛋及奶製品，目前尚未發現任何含有維他命B12的植物。純素食者可進食添加了維他命B12的穀物片及植物奶。

烹調方面，陳建議素食者盡量以少油快炒、蒸、炆及焗代替油炸，並使用天然、低鈉的調味料，如花椒、八角、薑、蔥及蒜。市面上有不少標榜「素食」的預先包裝食物，他提醒大眾細閲成分及營養標籤，深入了解營養價值。他指出，大豆蛋白比其他植物蛋白含有更豐富的氨基酸；葵花籽油、芥花籽油的飽和脂肪含量較低，比棕櫚油、椰子油可取。另外，若每100克食物含有12克蛋白質，則屬高蛋白質；超過600毫克鈉，等於高鈉；超過15克糖，等於高糖。

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