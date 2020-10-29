網民熱話：外傭出卷替少主溫習英文　僱主感恩：佢仲緊張過我

請到一位好外傭幫忙料理家務是每個僱主的夢想，如果外傭還能為孩子補習，家長就更加感動。有網民指家中外傭為孩子出卷測試英文能力，為測驗做準備。不少網民都相當羨慕貼文者請到一個好外傭。

網民Po Ah昨日（28日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載貼文，表示小朋友要進行英文測驗，工人姐姐前一日設計題目讓小朋友練習，事主大讚工人姐姐相當認真，「姐姐一直起卷畀我囝囝做，仲勤力過怇溫習」，又指類似出卷並非首次，「其實唔係得今次，每次英文功課、默書、測驗和考試都跟到足，比我還緊張我囝囝」。圖片所見，工人姐姐設計的題目寫滿了10多張紙，而且小朋友填上答案後還有批改，絕不馬虎。

有網民大表羨慕，請教如何找到優秀的工人姐姐，「怎樣才找到咁有心嘅姐姐呢？」事主就表示請人時有留意對方的字體，「我覺得睇一個人，字體好緊要」。有網民大讚姐姐字體很靚，猜測她背景絕不簡單，「似喺老家做老師喎」。

網民有話說：

Sa Sa：好幸福呀！有咁嘅姐姐。

Wing Wong：畀埋補習班費姐姐都抵！

Tiffany Chan：怎樣才找到咁有心嘅姐姐呢？

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