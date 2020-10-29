港人易敏感　除塵蟎可減9成致敏源

鼻敏感、哮喘和濕疹等難以「斷尾」的過敏問題在本港極之普遍，有研究指平均4人就有1人受過敏困擾，適逢轉季情況就更為嚴重。有醫生指，動物毛屑、花粉及塵蟎等致敏源無處不在，家居塵蟎更是當中最主要的致敏源。要改善敏感情況，醫生建議用天然及安全的除塵蟎產品定時清潔和保持室內空氣流通，以減少灰塵、塵蟎及其他致敏原的累積。

「我一直都有鼻敏感，最犀利嗰陣又流鼻水眼又紅晒。」受塵蟎影響，張小姐一直有鼻敏感徵狀，雖然她加強清潔家居後情況略有好轉，但始終難以「斷尾」，「依家周圍環境同空氣質素都愈來愈差，小朋友有鼻敏感嘅機會比起我哋上一代仲大。」林小姐亦飽受敏感影響，「有鼻敏感，可能屋企有養貓，亦可能係塵蟎，都唔係太清楚。」

梁啟剛醫生解釋，細小得肉眼看不見的塵蟎布滿環境四周，以人類或動物掉落的皮屑及毛髮維生，雖然生命週期只有短短2個月，但塵蟎會大量繁殖，而其屍體、糞便與蟲卵都會讓我們過敏。當這些過敏原進入人體後，會破壞我們的上呼吸道黏膜，讓身體產生發炎反應，假如透過皮膚接觸，就會令人感到搔癢和紅腫，「9成鼻敏感患者嘅致敏原都係塵蟎，而塵蟎亦係最易避免嘅致敏原，只要用啱方法就可以。」

面對頑固塵蟎，市民都法寶盡出，使用吸塵機或除塵蟎機是常見的除塵蟎方法之一，但只能短暫去除表面塵蟎，無法抑制生長，遠遠趕不上塵蟎的繁殖速度，「同埋最大嘅唔好處係家居有啲窿窿罅罅未必吸到，變咗致敏源都係杜絕唔到。」另外，亦有人會選用主要以阻隔致敏源為手段的防塵蟎床上用品，但該方法需要配合表面清潔，其防蟎效果經多次洗滌後亦會相對減低，「要同時做到抑制同去除塵蟎先真正有用。」

梁所指的是近年愈來愈普及的除塵蟎噴霧，但市面上某些產品或只做到暫時驅趕的效果，或者成分蘊含農藥或殺蟲劑，長期使用或會對人體有害，對嬰兒或寵物或會產生不良影響，「市面上有好多產品可以幫助到除塵蟎，不過最緊要係揀一啲天然安全嘅方法，咁先可以確保小朋友同寵物嘅安全。」市面上有由天然精油成分製成的除塵蟎噴霧，能驅除及抑制生長於床單、床褥、衣服、鞋、毛巾等家居用品表面的塵蟎，效力持續達96小時。梁又指，只要保持家居清潔及通風，加上適合的除塵蟎產品，定能為患有哮喘、濕疹及鼻敏感等過敏人士，從根源去徹底改善過敏情況。