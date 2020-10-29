惠康日日有低價　點點心意回饋社會

持續多時的疫情，令本港經濟飽受衝擊，市民生活難免捉襟見肘。扎根香港75載的惠康超級市場，為回饋社會，主動推出「日日有低價」企劃，將逾300款精選日常生活必需品鎖定在低水平的優惠價，為市民節省更多。惠康又推出總值超過1.2億港元「點點心意」回饋社會計劃，與慈善機構合作，該計劃包括向有需要的社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，總值近8000萬港元及捐獻500萬港元扶助弱勢，在疫情下與港人並肩同行。

惠康超級市場業務董事蔡述洲先生表示，惠康多年來致力讓香港人以最優惠的價格獲得最優質的產品，疫情下亦為社區行出多一步，主動推出的「日日有低價」企劃，細心選擇超過300款精選產品鎖定於優惠價格，承諾低價至少維持至明年3月31日，保障顧客免受價格波動影響，以回饋顧客、為幫助顧客節省更多，該逾300款日常生活必需品包括米、食油、新鮮蔬菜、肉類、海鮮和其他日常必需品。惠康並承諾將這些產品價格鎖定在低水平，價格亦具透明度，惠康亦會承擔期間所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出壓力。

「我們作為公司的一員，當然全力支持！」毋庸置疑，「日日有低價」用最直接和貼地的方法，提供生活上必需品的優惠給廣大市民，前線員工對此深表支持。初級店務助理張紹金表示，很多時顧客都會詢問哪些貨品現正做推廣，今天是否最平，明天會否更平？有時甚至會與其他零售商的價格比較。現在鎖定「日日有低價」，價錢明碼實價，透明度高，更加容易向客人講解。

「日日有低價」當然亦深受顧客歡迎！在香港，「格價文化」似乎變成了消費的重要一環，尤其是在超級市場購物！但同時，也成了消費者一個重擔，經常要從不同渠道格價，的確很花心思。育有兩名分別3歲及6歲小朋友的莊太，稱讚「日日有低價」十分實在，是對市民最實際的支持和回饋。她指新計劃縮減購物時間，毋須再四處格價，可以低價選購心水產品，不用擔心自己會再「捱貴貨」。本身是素食者的莊太，平日喜歡吃果仁，今次「日日有低價」活動包含果仁，十分合她的心意，「我見到啲果仁對比其他地方，係真係集中啲、平啲，種類都啱我。」

有市民亦指「日日有低價」是對消費者最實際的支持！因為方便不用左「格」右「格」，安心以「鎖定價」選購心水產品。另一方面，也不用等減價時才大批購買，在家囤積日常生活用品，甚至有食用期限的產品，大讚「日日有低價」價錢均真、明碼實價、透明度高、輕鬆購物。

劉太表示，惠康「日日有低價」企劃下的產品已鎖定最優惠價格，讓其放心到惠康購物，毋須再趁減價時大批入貨囤積在家，可隨時到惠康購物，減少家中積存，「因為屋企都唔係好大，冇咁多位擺嘢。」劉太更盛讚新企劃下的貨品價錢透明度高、明碼實價，而且貨品種類繁多，包括多種日用消耗品，如油、米、廁紙等每日使用的貨品，令她十分放心以後再到惠康購物，「新企劃幫我慳到錢，仲唔使四圍格價。」

惠康將與慈善機構夥伴合作派發現金券及餐券予受疫情影響的弱勢社群，預計約25萬人受惠。慈善機構夥伴會協助尋找有需要社群，代為分發餐券及現金券。惠康已積極尋找慈善機構合作夥伴，務求能夠廣泛地惠及社區上不同人士。惠康感謝聖雅各福群會協助策劃統籌以及其他慈善機構夥伴參與。

牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志先生表示：「我們在過去75年竭力服務香港客戶。本港持續受到疫情影響，我們極之希望為香港作出更多貢獻，為顧客、同事及社區提供長遠支持。『點點心意』計劃正好體現我們這個的想法。在慈善機構夥伴的幫助下，我們很高興能夠伸出援手，為香港更多的家庭和弱勢社區提供支持。」

惠康扎根香港數十年，一直重視企業社會責任，無時無刻希望為社區出一分力。自今年香港出現新冠肺炎疫情後，惠康不斷反思有何創新方法，能更有效地支持香港。今年疫情發生之初，惠康捐贈超過1萬個含營養食品、零食及日用品的愛心包予獨居長者及失明人士，希望降低長者外出購物而受感染的風險。

此外，為了讓社會上有需要的人士能夠更方便地購買所需物品，惠康為本港首間超市為65歲或以上長者、孕婦及殘疾人士，安排優先購物服務時段。現時疫情拖累部分弱勢社群收入大減，惠康在8月起捐贈餐券幫助低收入家庭、失業人士等，期望為本地社群解決燃眉之急。