縱橫遊稱轉型做網購　料有10間旅社推停薪留職涉逾千員工

新冠肺炎疫情打擊香港經濟，旅遊業更受重挫，陷入冰封時期，隨着保就業計劃於下月結束，旅行社新華旅遊昨日(28日)更向員工發通告，要求12月起全體員工停薪留職，並須於今日(29日)內決定接受與否，料將影響297名員工。縱橫遊常務董事袁振寧今在電台節目表示，旅遊業停頓超過半年，不少旅行社想盡辦法開源，盡量保留員工，例如做代購、組織本地遊等，而縱橫遊將轉型做網購，惟這方面的收入少於本業10%，幫不了很多，公司目前沒有裁員計劃，也暫未考慮停薪留職，但員工會放無薪假期。

他續稱，近日業內有不少關於不同旅行社採取停薪留職或裁員的傳聞，涉及「10間8間」大型旅行社，亦未必涉及全體員工，每間百分比不一。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生則指，只要無額外附加條件，相信大部分新華員工都願意接受停薪留職，又指在新華前日出通告後，昨日已相繼有旅行社放風，稱未來需要員工停薪留職、裁員，甚至會倒閉，認為旅行社內部商討已久，會分階段進行，再視乎市道如何。

湯引述消息，指未來兩日內，將有2至3間較大型的旅行社，亦有意要求員工停薪留職，預料涉及超過1000人。他指出，領隊等因無旅行團，由農曆新年起已經要放無薪假，即使本地遊獲放寬，因規模仍相對較細，對業界幫助不大，因此被要求停薪留職已是預料之中。

旅遊業議會主席黃進達表示，今年年初至今倒閉旅行社數目較去年多，不少旅行社都推行緊縮政策節流，指新華旅遊停薪留職非單一事件，幾個月前已有旅行社提出有關安排。他解釋指，現時無出入境旅行團，等同「冇十成生意」，即使近期可推出本地遊業務亦難以彌補損失。若下月保就業計劃完結，黃預料會有更多公司考慮停薪留職或裁員安排，促請政府有特別措施支援業界，亦希望盡快可以中港通關，並推出健康碼。

對於有業界要求當局動用旅遊業賠償基金回撥旅行社，黃指出，旅遊業賠償基金為法定基金，目的是賠償旅客，政府早前已表明不可行，加上安排需時，故認為應考慮其他更快的做法。