再多3間本地旅行社結業　旅議會料倒閉潮陸續有來

旅遊業停擺復業無期，政府未能急業界之所急推出第三輪保就業計劃，旅遊業議會指今年首9個月，已有73家本地旅行社結業，近月至少有3家本地旅行社結業，包括主力辦廣東省短線團的「達美旅遊」（又名「美食之旅」）、「匯景旅遊」及「名褘旅行社」，該3間旅行社已退出旅議會會籍，被旅行代理商註冊處除牌。

有關旅行社開業10至15年，其中「達美旅遊」，以營辦內地美食團見著，原有4間分店，聘用約15人，因敵不過疫情全線結業。「匯景旅遊」及「名禕旅行社」分別約有5名員工。

達美旅遊副總經理李瑩瑩向東網表示，在零收入、無補助下旅行社經營困難，公司暫時已停業，待疫情過後會另有安排。她指，行內不少旅行社即使安排員工放無薪假，亦有租金支出，故不少選擇在租約期滿後不續租，結束營運。不過，她對旅遊業前景仍抱有期望，因為旅遊是港人的「必需品」，有信心疫情過後重現生機，只望早日恢復通關。

旅議會總幹事陳張樂怡表示，暫時未有收到涉及該3間旅行社拖欠團費的投訴。陳估計可能旅行社真的捱不到，就算有申請保就業都捱不過。

陳續指，今年首9個月已有73家旅行社結業，去年同期有80家結業。她憂慮受疫情影響，第二期保就業下月完結後，旅行社倒閉潮會陸續有來。