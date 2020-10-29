港澳警方合作打擊信用卡騙案　兩地拘36男女涉逾200受害人

香港警方網絡安全及科技罪案調查科，與各警區刑事調查隊人員，聯同澳門司法警察局，早前展開代號「翊星行動」的打擊信用卡騙案行動，成功在港澳兩地拘捕一共21男15女，年齡介乎12至59歲，當中包括本地3男2女(12至41歲)。初步相信涉案受害人超過200人，款項至少66萬港元。

被捕的36人涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」被捕扣查，警方檢獲超過200人的信用卡資料，初步調查後相信涉案男女在本年3月至8月，分別透過釣魚電郵、電話信息或入侵電腦系統獲得受害人的信用卡資料，其後利用網上購物購買一批高價衣物、電子產品及點數卡，並轉售獲利。警方亦在網上聊天室發現有人販賣相關信用卡資料，初步點算受害人一共損失約66萬港元。

警方經初步調查後，相信被捕男女並無社團背景，惟不排除有更多人被捕，並強調「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年。警方提醒市民，要定期檢查銀行帳單，如發現可疑交易，應盡早聯絡發卡銀行或報警。此外，在網上瀏覽或進行交易時，亦應小心保管資料，並審視網站的輸入資料要求是否合理。