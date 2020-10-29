樂民新村樂智樓H座12樓女住戶證確診　其男同事早前染疫

土瓜灣樂民新村樂智樓H座1名居民昨日(28日)初步確診新冠肺炎，消息指，該名患者是女性，今日(29日)已證實確診，她是早前1名42歲居住將軍澳富康花園第九座的男患者同事，據悉當時她不屬於男患者的密切接觸者，因此沒有送往檢疫中心。該名女患者確診後，她的2名家人已送往檢疫中心隔離，衞生防護中心計劃今日派員到該廈派發樣本瓶。惟有居民反映，早上仍未見職員派樣本樽。

東網記者今早到樂民新村樂智樓視察，早上9時仍未見衞生防護中心職員到場派發樣本瓶，但有該區區議員在該廈居民的郵件箱派發口罩。據現場消息指，該名確診者居住樂智樓H座12樓。

居民梁先生表示，未知確診者是那一個單位，穩陣起見都會進行檢測，怕會感染家中的女兒，平時都會做足個人防護措施，回家後會勤洗手。

居民梁女士表示，知道中心職員今日會來派樽，但目前尚未見到，派樽後都會留下樣本，希望盡快尋找社區的隱性患者。她指邨內早前沒有進行任何病毒檢測，「唔係持續做覺得無用囉。」對於自己的大廈有確診者，她直言不能擔心太多，只能勤於清潔家居，而且該廈本身也算清潔，經常有人清潔樓梯，又指因家中還有2名長者同住，自疫情後已減少外出。