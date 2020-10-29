世衞警告疫情反彈　何栢良倡收緊高風險地區檢測證明至48小時

香港新冠肺炎疫情有所緩和，但仍有輸入個案，近日外國疫情更出現反彈，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(29日)在電台節目表示，政府應收緊來自高風險地區人士的陰性檢測結果，至上機前48小時。

何栢良指，港府在邊境措施有所改善，惟世衞警告疫情會出現大反彈，目前印度、尼泊爾、歐洲及英國的確診個案愈來愈多，印尼航空亦因有多名乘客確診停飛3次。他認為現時入境人士出示72小時內的陰性檢測結果太寬鬆，建議收緊至48小時，以減少輸入個案，亦有利恢復與內地通關，及與新加坡進行綠色通道，恢復經濟。

對於南韓接連出現接種流感疫苗後死亡的個案，何栢良表示，隨着南韓當局公布愈來愈多資料，無證據顯示有安全問題，呼籲市民毋須擔心注射法國賽諾菲流感疫苗。他又指，目前市民均有戴口罩，料可降低流感風險，冬季流感高峰期亦不會太嚴重，但他提醒，小朋友上體育堂及群體活動會互相接觸，加上過往每年有平均12名健康兒童出現流感腦病變，注射疫苗可加多一重保障，家長要考慮不注射疫苗的決定是否明智。