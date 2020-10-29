房署延誤維修遊樂健體設施　申訴署促設維修時限

房屋委員會轄下的公共屋邨設有超過5000個遊樂及健體設施，惟日久失修情況普遍，未能滿足市民需求。申訴專員公署今(29日)公布有關主動調查報告，指房屋署未有為部分維修程序設定合理時限，致有遊樂場設施被發現損壞超過30日，檢查人員才要求承辦商跟進；而承辦商的維修工作亦有延誤，去年有21宗簡單工程逾期完成，佔總數高達55%。公署認為，有關設施影響市民生活質素，建議房委會及房屋署為個別維修程序設定合理期限，並加強監察維修過程和監管承辦商。

申訴專員趙慧賢指出，房屋署目前雖會安排屋邨管理人員每日巡查設施，但就沒有就部分維修程序訂立時限，有個案更被發現損壞超過30日，承辦商才得悉要作跟進。另外，在涉及已拆售物業屋邨中，房屋署收到承辦商的維修建議後，須徵詢各持份者意見，往往需時長達數月，導致有設施損壞逾半年仍未能完成維修，情況不理想。

趙又提到，有遊樂場橡膠地墊出現老化和損壞，各地墊的罅隙甚至超出規定的一倍，至25毫米，情況明顯並非「一朝一夕」，批評有個別房屋署前線人員沒有適時報告及作出跟進。她認為，如前線人員未能準確辨識設施的安全隱患，會直接影響維修成效，甚至對居民構成安全風險。

至於承辦商的維修表現，公署高級調查主任冼子潔指出，去年共有38宗簡單工程，維修時限是28日內，惟當中有高達21宗逾期待才能完成，佔總數高達55%。冼續指，有個別承辦商分別延誤49日才完工，惟房委會在問題發生後5個月，才向其表達關注；另有個案延誤64日，房屋署以承辦商負責工程數量少為由，僅向其收取違約金，不考慮發出警告信或除名。

公署建議，房委會及房屋署應為個別維修程序設定合理期限、加強前線人員培訓、引入更多承辦商以增加採購設施的選擇，並就承辦商評分制度引入中央覆檢制度，為前線職員提供具體指引。