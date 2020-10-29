相思灣村道路違建不容抵賴　議員「嬲爆」促盡速圍封

東方報業集團(下稱「東方」)獨家揭露西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」，事件經連日發酵，引起公眾關注。惟涉事的地政總署多日來只「做騷」了事，違建道路依然原封不動。議員炮轟政府對違法行為視而不見，要求部門盡快對違規道路進行圍封、拆除及派人駐守，以防有人以為可以瞞天過海，順勢發展龐大丁屋生意。

涉事相思灣村違建道路，以及未獲批出「滿意紙」的「神秘丁屋」，今日(29日)早上未見圍封或任何跟進工程。早前地政總署只分別兩次派出職員到場巡查、拍照，直至昨日，即事發近一星期才派員搬走霸佔官地的貨櫃，今早亦有人再搬走貨櫃。環保署亦有派人到場視察，但只逗留數分鐘。

議員柯創盛一直跟進西貢相思灣村事件，並感謝東方發揮第四權監察政府。他直斥部門處理事件態度官僚及傲慢，直言「嬲爆」。他要求盡快糾正事件，對違規道路進行圍封、拆卸及還原，並要派員駐守，否則犯案人只會有恃無恐。市民亦會懷疑政府包庇利益集團，予人官商勾結及「無王管」的觀感。

他狠批政府處事向來「有頭威、無尾陣」，講完就算。多次有傳媒揭發同類事件，惟政府往往只是做些門面工夫，不法集團正看準政府不夠決心及果斷，以為事件沖淡後，就可以米已成炊。他指出過往鄉村「先破壞、後改規劃用途」的發展手法屢見不鮮，所以出現非法築路或問題丁屋的情況不足為奇，因涉公眾利益及珍貴的土地資源，他將會在立法會發展事務委員會上要求討論事件。