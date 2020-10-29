油麻地停車場下月實施首階段封閉　車輛如未駛離將遭拖車

逾60年歷史的油麻地停車場大廈，為配合路政署建造中九龍幹線工程，將於明年初拆卸。政府決定下月起分階段停用該停車場，由明年1月1日起，停車場將全面封閉並終止營運。運輸署今(29日)提醒市民，上述停車場將於下周日(1日)起實施首階段封閉。

由下周日凌晨0時01分起，該停車場第6、第7及第8層將會停止使用並永久封閉。運輸署指，相關樓層的停車場使用者須於這些樓層封閉前，將停泊的車輛駛離或駛往停車場第5層或以下其他仍然開放的樓層停泊，否則車輛會被拖走。而有關車輛的車主或駕駛者，須繳付相關的泊車費和拖車費。

在實施首階段封閉後，停車場的私家車停車位和電單車停車位數目會分別減至440及66個。停車場的第2階段封閉會於12月1日起實施，屆時停車場第5層亦將會停止使用並永久封閉。

油麻地停車場大廈於1957年啟用，地面和閣樓是政府辦事處和油麻地公共圖書館，中間8層共提供770個私家車泊位和76個電單車泊位。此停車場因中間樓層被加士居道行車天橋「貫穿」而聞名，是為油麻地區地標，更是全港首代公眾停車場之一。