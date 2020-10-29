向港人供政治庇護嚴重損害國家利益　劉兆佳：美方不會冒險

前學生動源召集人鍾翰林等至少4人，於前日(27日)計劃到美國駐港總領事館尋求政治庇護，惟未能入內並被警方拘捕，外界關注涉嫌違法者會進入外國領事館尋求政治庇護。全國港澳研究會副會長劉兆佳今早(29日)於電台節目表示，所有國家領事館均不會作為政治避難所及提供政治庇護，又指美國當局不會願意冒着國家利益有重大損失風險，向港人提供政治庇護。

劉指出，除非情況非常特殊，並得到領事館所屬國家的政府高層容許，否則所有領事館均不會提供政治庇護。他解釋指，各國的使領事都不會將自己的地方變成政治避難所，提供政治庇護，會顧及有可能嚴重損害國家之間的關係，繼而演變成外交風波，且將會為領事館製造很大的麻煩，亦會引來更多人尋求政治庇護。

劉補充，美國駐港總領事館於美國外交戰略中，扮演相當重要的角色，而於亞太地區同樣有重要地位，是收集與中國有關情報的重要基地。若然該領事館被中方視為是窩藏暴亂份子的地方，或會被中方限制外交人員行動、甚至被勒令關閉領事館。因此，他認為美國政府不願冒險，承擔對國家利益有重大損害的風險，而選擇向港人提供政治庇護。