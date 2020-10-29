港僱員今年加薪僅1.4%創10年新低　63%機構明年未有調薪計劃

新冠肺炎疫情持續，加上全球經濟不穩，打工仔加薪無望。香港人力資源管理學會今日(29日)公布「2020年薪酬趨勢調查」，顯示本港僱員今年平均加薪幅度為1.4%，較去年3.6%顯著下跌2.2百分點，創10年新低。明年加薪機會亦較微，僅有29%機構表示會加薪，8%會凍薪，平均加薪1.7%，實際加幅或更低。學會預計，過年前後有機會出現裁員潮，明年失業率或比沙士時期更高，有機會上升至雙位數。

香港人力資源管理學會於本年1至9月訪問了92家來自15個不同行業的機構，涵蓋全職僱員人數合共12.78萬人，以了解僱主在對僱員薪酬、花紅發放及福利的變動情況和趨勢。結果顯示，今年僱員整體平均基本薪金調整為1.4%，扣除通脹0.9%(1至8月平均通脹率)，僱員實質平均加薪幅度只為0.5%。約70%受訪機構表示有加薪，比去年少約20個百分點；約30%機構凍薪，比去年多約27個百分點；沒有受訪機構減薪。惟受訪機構中並不包括受疫情重創的旅遊業及飲食業。

僱員方面，46.1%僱員獲加薪，比去年少約40百分點；53.9%受訪僱員被凍薪，比去年少約40百分點。基本薪金上升幅度最大的行業為銀行(2.2%)，製造(2.2%)，物業發展及管理(2.1%)。花紅方面，有82.7%僱員納入非固定花紅計劃，平均金額為1.77個月基本月薪。

香港人力資源管理學會副會長孔于人表示，今年加薪幅度為10年來新低，但仍比2003年沙士的-0.2%高，對於明年加薪，有63%受訪機構表示未有調薪計劃。他估計，企業經過沙士一疫，能作出相應的危機處理，而且科技發達，能透過網上會議、在家工作，以減輕疫情的影響。

受訪機構中，有60%申請政府保就業計劃，他認為計劃有一定幫助，但最重要是僱主危機應變、靈活變通，才有助企業長遠營運。他鼓勵企業利用彈性工作安排、推行家庭友善政策、提升勞資雙方的溝通，並關注易受影響的基層僱員。

不過，由於企業普遍在第一季已決定加薪及發放花紅，當時香港疫情不算嚴重，故此結果反映不少企業仍會加薪，他承認調查數據有一定的滯後。