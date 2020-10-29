黎智英稱無大型遊行憂外國忘記香港　學者轟勾結外部勢力搞局

《港區國安法》實施近4個月，香港社會有回復平靜的迹象，惟涉違反港區國安法的壹傳媒黎智英今早(29日)在社交平台直播稱，國安法實施後大規模示威不復存在，失去新聞，擔心國際社會忘記香港的社會運動，導致中央政府對香港的管制加劇，認為需要透過網上直播和交流引起國際社會關注。有學者批評黎透過網上直播唱衰中港，引起國際社會關注，連結外部勢力向中央及港府施壓，更有可能希望有助個人官司減刑。

對於有人認為沒有遊行示威，則不需要國安法的管治，黎表示去年的反修例示威正是爭取自由的舉動，認為中央政府打壓示威，是因為害怕香港成為西方文化的基地，影響內地人民，令他們效法港人爭取民主和自由。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評黎扭曲國安法的原意，國安法並不代表不能遊行，自國安法實施後未有大型遊行是基於疫情肆虐，而黎卻偷換概念。陳又指國安法與基本法沒有底觸，相信警方會批准和平示威。陳指出，黎現時被控告違反國安法，官司纏身，相信黎也知道自己已窮途末路，故透過網上直播希望得到國際社會關注，令國際社會對港府施壓，有機會令黎的最終判刑減輕。