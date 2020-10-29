地盤工向警署投汽油彈　遭斥挑戰法治囚40月

地盤工人偕其他人向旺角警署側門投擲汽油彈後當場被捕，他早前承認一項有意圖而企圖縱火罪，稱是受人指使犯案，今（29日）在區域法院被判囚40個月。法官判刑時指，香港警察是重要的法治機關，被告的行為乃挑戰法治，任何人參與襲擊警察及警署均屬非常嚴重罪行，實屬加刑因素。

21歲被告林小雄，承認於去年10月14日在香港旺角警署外，連同黃臨福與他人企圖用火損壞旺角警署側門，藉此危害他人生命，或罔顧他人生命是否受到危害。

辯方求情指，被告在內地出生後隨家人移居到港，並隨父於盤工作。他與女友已有一子，惟關係卻不獲雙方父母接納，事發前女友及孩子更無故被帶走，他因此受困擾及思緒混亂，致做錯判斷而犯案。

辯方強調，沒有證據顯示被告因仇恨警方或因政見而犯事，他只表示犯案非因金錢誘使，但不願說明理由。辯方亦呈上一份報告，顯示被告智力較一般人低，但亦可能與其受教育程度不高有關。辯方重申被告乃受人指示犯事，涉案汽油彈及裝備亦由他人提供，請求輕判。

法官判刑時指縱火為嚴重罪行，且汽油彈是非常不穩定及危險，可造成重大財物損毀及人命傷亡。而被告與其他暴徒有計劃及預謀地向警署側門投擲汽油彈，又戴上頭套等欲增加警方追查難度，情節非常嚴重。而警署正門在較早前已遭人投擲汽油彈縱火，被告所參與的計劃可算是對警署的第二波襲擊。

法官續指，雖然被告犯案時仍算年輕，但案例指出此因素對比起控罪的嚴重性及公眾利益，實屬微不足道，法庭必須判以阻嚇性刑罰。惟考慮到被告認罪、投擲的汽油彈沒有釀成火警，亦沒有造成財物損毀或人命傷亡，遂判他監禁40個月。