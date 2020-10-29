外判清潔承辦商表現0分仍中標　申訴署促食環署檢討扣分制

食物環境衞生署監管外判清潔服務不力，難阻香港變「臭港」！申訴專員公署今(29日)公布主動調查報告，批評食環署的服務質素檢定組在非辦公時間、周末及周日巡查次數比例偏低，加上對外判承辦商監管不足，部分投標者即使在「過往服務表現」評分中表現0分「捧蛋」亦能成功中標，反映阻嚇力明顯不足，導致本港不少街道常有垃圾堆積，影響環境衞生。

申訴專員趙慧賢指出，不少市民及議員經常向食環署投訴街道衞生惡劣，食環署在2015至19年接獲有關的投訴介乎5.6萬至6.9萬宗，呈上升趨勢，批評食環署未有善用數字，制定相關熱點名單及跟進指引，導致不少地方的衞生惡劣情況持續，例如鄰近街市檔戶的街道、野鴿聚集地點、以及食肆後巷等。

在監管方面，公署高級調查主任李妙娥指出，食環署雖設有扣分制，但只適用於僱傭失責，並不包括服務欠佳。即使有承辦商服務失責，亦只會獲發「失責通知書」，並被扣減金額偏低、不足合約金額0.1%的服務月費。她舉例指，食環署去年就外判承辦商的失責行為，扣減服務月費總金額約275萬港元，以每份兩年期合約的價錢平均約1.1億港元計，扣服務月費平均每年金額僅得8.1萬港元，阻嚇力明顯不足。

李續指，食環署曾辯稱承辦商獲發的失責通知書愈多，其過往服務表現的評分便會愈低，或會影響日後中標機會。不過，公署調查發現，食環署自去年4月起批出14份合約，當中有高達43%、即6份合約中標者的過往服務表現「捧蛋」。

公署建議，食環署應檢討扣減月費的機制，金額須具阻嚇性，並考慮把「服務欠佳」納入「扣分制」，以促使承辦商改善服務。