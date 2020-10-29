中港家庭難團聚　港人內地屋租照交負擔大　團體促推港康碼

自新冠肺炎疫情爆發以來，香港有大批跨境家庭、學童和長居內地港人長者的生活大受影響，有政團和團體今早(29日)再度促請政府盡快落實「港康碼」，讓粵港澳三地恢復正常的人流往來，以帶動經濟復甦和幫助中港家庭團聚。雖然政府早前表示，下月起允許港人從內地回港免檢疫安排，惟未有公布細節，他們促請政府盡快交代細節及必須預留配額予跨境家庭、學生和有緊急需要人士，以及把本地檢測費用控制在500港元以內。

坊間提出「港康碼」的訴求已有數月，工聯會議員麥美娟表示，政府現時推出的回港免檢措施並不足夠，因跨境工作、生活和學習人士回內地時，仍要接受14天檢疫，若想做到每天如常往返，操作上並不可行。她指，過去大半年收到近800宗跨境家庭的求助個案，他們大多希望可以盡快與家人團聚。

從事運輸帶並深受影響的跨境關注組發言人劉先生表示，已在內地居住10年，以往每天一直內地與香港兩地跑，惟疫情以來，為保飯碗不能回深圳住，只好在港像人球般，周圍寄居在父母親戚家中，但同時內地的屋租卻要照交，對此感到經濟負擔重大。

另一關注組成員崔小姐則指，以往每月都會回鄉探望95歲高齡的母親，加上母親早前跌倒受傷病重，令她非常擔心，故期望兩地政府盡早放寬檢疫措施，同時將檢測費用控制在500港元內，否則難以負擔。

麥續指，若香港在7月份沒有爆發第三波疫情，相信當時已可推出粵港澳三地互認互通的「港康碼」，至於現時推出「港康碼」已沒有技術上的問題，惟當前最重要是恢復內地對香港疫情受控的信心。她認為，若要令內地當局重拾信心，政府必須顯示有「清零」的決心、做好購買疫苗和嚴防輸入工作，以及做好確保內地零感染的措施。