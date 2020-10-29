百佳大抽獎今起公布結果　首批10萬名幸運兒獲發得獎通知短訊

百佳超級市場因申請政府保就業計劃，而推出大抽獎回饋市民，首批約10萬名得獎者今日(29日)起至本周六(31日)會收到電話短訊通知，最少可獲得100港元百佳現金券，10名頭獎除得到100港元百佳現金券外，亦可在指定分店免費掃貨1分鐘。

百佳日前已抽出32萬名幸運兒，並分3批通知各得獎者。首批10.7萬名得獎者將於今日至後日(31日)收到得獎通知短訊，並由下月2日起可以領獎；次批約10.7萬名得獎者則於下月3日至5日收到得獎通知短訊，並於下月3日起可以領獎；餘下人士則於下月10至12日收到得獎通知短訊，並於下月10日起可以領獎。至於10名獲得頭獎人士，則由百佳專人致電通知。

是次大抽獎設3個獎項，頭獎10名可獲得100港元百佳現金券，以及可以於12月6日在指定分店免費掃貨1分鐘。二獎3000名可獲得100港元百佳現金券，以及價值超過240港元的禮品套裝，當中包括糧油食品及日常用品。其餘得獎者則可獲得100港元百佳現金券。得獎者領獎時須出示得獎短訊、中獎的手提電話號碼，以及出生月份和日期。

百佳在保就業計劃第二期申請獲批工資補貼1億6196萬港元，承諾受薪僱員8215人。百佳提出的回饋計劃涉及金額為8100萬港元，佔所獲工資補貼金額50%，而惠贈弱勢社群的金額也達基本回饋金額的50%。