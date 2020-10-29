中大兩學者獲選全球20位頂尖轉化研究科學家　盧煜明連續4年獲選

有「無創產前檢查之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）盧煜明，以及中大醫學院化學病理學系助理教授江培勇，近日獲世界權威科學期刊《自然生物科技》（Nature Biotechnology）一項殊榮，獲評為「2019年全球廿位頂尖轉化研究科學家」，兩人均是來自亞洲學府的學者，他們憑癌症及胎兒診斷範疇的技術獲選，而盧煜明已連續4年獲此殊榮。

盧煜明及其團隊於2017年完成一項涉及2萬人的研究，確定透過分析血漿內EB病毒DNA，有效地在尚未有病徵前及早診斷出鼻咽癌。隨後一年採用新一代測序技術進行檢測，意味可以更有效率及更準確地進行大型癌症檢測計劃，在新技術下病者有望於患病初期及早進行醫治。

至於江培勇則在「DNA甲基化」研究的成就為他帶來是次榮譽。「DNA甲基化」是指DNA的一種生物化學變化，有助追蹤DNA分子的來源。在產前診斷方面，有助分辨該DNA分子是來自母體抑或胎兒。另一方面，「DNA甲基化」變異是癌症出現的其中一個訊號，江的團隊透過分析血漿內DNA的甲基化模式，成功開發出一個生物訊息平台，以進行多種癌症的無創早期檢測。