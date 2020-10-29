經濟差失業升　調查指六成保險經紀稱客戶計劃停供款

新冠肺炎持續打擊各行各業。有保險業工會進行調查顯示，約7成受訪保險從業員收入受到影響，當中1成人收入減少超過一半。工會指出，市民收入出現壓力時，較易削減保險供款以減省開支，結果影響保險從業員的收入，該會指，由於不少打工仔被裁員者後已失業超過半年，促政府提供失業援助，避免影響市民的長期規劃。

本港目前約有12萬3900名持牌保險代理及經紀。職工盟保險及金融從業員權益分會於今年7月至9月，於網上展開問卷調查，研究疫情對保單持有人與保險從業員的影響。調查收回496份問卷，當中約4成受訪者為現職保險從業員，約6成為保單持有人(客戶)。

調查發現，約7成受訪者認為在疫情下會影響續保的意願，當中約6成指因疫情導致被減薪或失業，打算停止供款或延遲供款；另有約6成保險從業員受訪者指，確實收到客人停止供款或遲交保費的要求。在申領保就業計劃方面，調查顯示約6成保險從業員因強積金賬戶相關問題，而無法成功申領計劃資助。

工會指出，眼見本港失業人數持續增加，不少被裁員的人士已失業逾半年，家庭生活極為拮据，建議政府須立即設立免除入息及資產審查的失業援助金，一解本港打工仔燃眉之急。同時建議政府讓保險業從業員直接透過保險業監督局的註冊登記，申領保就業計劃等支援，藉此簡化申請程序，讓更多從業員受惠。