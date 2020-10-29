斥廣播條例修訂拖足20年　莫乃光：要iPhone就畀部絕版Nokia

通訊局目前對持牌廣播機構的規管及要求，不適用於近年新興的網上廣播。

立法會今早(29日)恢復二讀辯論《2019年廣播及電訊法例(修訂)條例草案》，有關修例旨在放寬對傳統廣播機構的部分限制，以提供更為平衡的廣播市場競爭環境。會上有議員提到，香港電台目前亦有提供免費電視廣播，關注政府當局會否作出檢討；亦有議員狠批政府過去20年未有及時拆牆鬆綁，但關注今次修例會否引致其他問題。

身兼法案委員會主席的議員葛珮帆認為，政府今次做法與時並進，而且修例內容溫和，並無削弱通訊事務管理局的監管權，故其所屬政黨支持今次修例。惟她同時提到，港台目前亦有提供免費電視廣播，批評政府早前太遲撤銷免費電視台必須播放港台節目規定，又關注當局會檢討及研究引入更多電視台。

葛又指，通訊局目前對持牌廣播機構的規管及要求，並不適用於近年新興的網上廣播，例如網上電台等。她指出，許多市民投訴網上廣播涉及暴力、虛假資訊，認為情況並不理想，建議政府應研究如何此作出規管。

資訊科技界議員莫乃光則批評指，政府早於20年前提出放寬對傳統廣播機構的限制，惟一拖再拖，經歷7個不同的主責局長仍未做好。他重提政府早於2006年提出成立通訊局，但最終要拖到2012年才成功，惟科技日新月異，他形容政府辦事效率差，猶如「iPhone第1代初推出時(市民)話要買，但去到最新嘅iphone 12都已經推出市面，政府先畀市民一部絕版嘅Nokia手機」。

莫續指，現時市民看電視習慣已改變，批評法例落後才是業界最大障礙，但指出業界目前已有自己的做法應對網上廣播的挑戰，關注政府今次拆牆鬆綁會否引致其他問題。他又批評，政府今次修例並無處理最重要的問題，例如消費者權益保障及收購合併等情況，建議政府應放寬通訊局向電視台的發牌決定後，必須得到行政長官會同行政會議通過的規定。