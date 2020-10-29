兩女涉襲清路障女護　法庭憑現場片段裁定一人罪成

去年10月有示威者在旺角堵路，一名女護士移除路障期遭人「私了」圍毆，導致骶骨骨裂。警方事後拘捕兩名女子，其中一人涉嫌參與非法集結和扯女護士頭髮，另一人則涉嫌撐雨傘掩護示威者圍毆女護士。扯頭髮的女被告早前已承認普通襲擊罪，今（29日）在西九龍法院再被裁定非法集結罪成，須還押至11月12日判刑。而另一被控對他人身體加以嚴重傷害罪的女被告，則被裁定罪名不成立。

兩名女被告依次是旅遊社代理人盧綺敏（40歲）及無業婦人朱珮賢（42歲）。控罪指，首被告於去年10月13日，在彌敦道和亞皆老街交界參與非法集結，及在彌敦道普通襲擊女事主何潤姿。次被告則被控於同日，在彌敦道與旺角道交界，對何的身體施以嚴重傷害。

裁判官裁決時指，案發當晚現場並不安全，接近100人正在堵路，何移除路上雜物時，惹來堵路人士不滿，故遭20多人指罵及威嚇。

首被告辯稱她當時路過現場，被何搬動的竹枝砸中腳面，才不忿向何扔水杯，但裁判官認為她是說謊，因為有現場片段顯示她曾與何爭搶鐵欄、又踩着竹枝以阻止何將之搬開，故她不會是路過，相反她聯合他人去欺負何，目的是要嚇退對方。

至於次被告辯稱她擔心何被襲擊，打開雨傘是為保護她。裁判官指，當時現場人士除了襲擊者外，亦有少數人是在勸喻施襲者和保護何，而次被告的位置接近勸喻一方，亦未見她有指罵何，況且有手機紀錄證明她是為了找女兒才到現場。