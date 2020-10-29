孕婦憂染疫減公院產子意欲　明德醫院上半年分娩個案增10%

新冠肺炎疫情持續多個月，公立醫院頻頻出現確診個案，令不少即將臨盆的孕婦對在公院生產卻步。明德國際醫院產科部經理忻珠表示，近月多了孕婦由公立醫院轉到私家醫院產子，上半年在該院產科分娩的孕婦較去年同期增加10%，預計明德醫院全年的產科分娩數字整體會較去年升約11%。

忻珠稱，除了今年上半年的預約產科住院人數有上升外，今年餘下的數字亦維持平穩。客源方面，明德醫院由本來85%住院孕婦為香港居民，升至95%人為香港居民，相信因疫情封關，其他地方來港人士須檢疫14天，令他們來港生產意欲下降。她又指，暫未有數據顯示疫情導致另一波嬰兒潮，因孕婦通常會在預產期前2至3個月才預約醫院分娩，可能須待明年才會有相關數據。

今年6月在明德醫院產下第2胎的蕭珮欣表示，公立醫院的產科資訊混亂，且制度不一，令她在選擇醫院分娩的問題上感到相當大壓力，加上憂慮在公立醫院生產會增加感染新冠肺炎的風險，最終決定轉到私家醫院產子。蕭的首胎是於公立醫院出生，她指私家醫院與公立醫院的不同之處，是私家醫院有助產士陪伴，且該院允許丈夫陪產及親友探訪，可減輕她因懷孕所致的心理壓力。