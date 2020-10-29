旅業與政府商討重啟郵輪旅遊救亡　只出海不上岸減傳播風險

政府放寬旅遊限聚重啟本地旅遊，但業界坦言幫助不大，業界正與政府商討重啟郵輪旅遊，乘客登船前需出示健康證明，郵輪只供海上遊不上岸，可杜絕感染風險，現正等候專家的建議。目前新加坡及日本已推行郵輪旅遊，旅遊業界恐香港若再遲起步，最終會被剔除於郵輪航點範圍，影響未來港郵輪業的發展。

香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊向東網表示，現時內地和日本已重啟郵輪旅遊，新加坡亦下月展開，業界希望政府可盡快重開郵輪碼頭，郵輪公司可配合推出不上岸的行程，只要乘客登船前做好防疫把關，便很安全。他指，「郵輪衞生條件畀酒店仲安全。」旅行社亦可透過售賣郵輪行程有收入。

蘇指，郵輪一般需在1、2年前計劃航程時間表，若政府遲遲未有重啟郵輪碼頭的時間表，將會流失一批高消費的旅客，郵輪公司恐將香港的航點剔除，或不再以香港為母港，屆時將會影響香港未來2、3年的郵輪業務發展。

他指香港遲遲未能重啟旅遊，令業界感到迷惘，現時旅行社為了生存均要採取一些相應措施，部分已在租約期滿後不再續租，減少分行數目，以縮減開支，而停薪安排料陸續有來。至於本地遊只為旅行社帶來少許生意，實際幫助有不大，外遊則受航班及通關措施所限，故只能寄望早日重啟大灣區及澳門的旅遊。