犯非法集結繫獄廚師再認刑毀　保釋期間犯案囚3周

年輕男廚師在去年「大三罷」中因參與非法集結被捕，認罪後判囚。而他在該案的保釋期間，因用雨傘破壞港鐵閉路電視鏡頭，再被控一項刑事損壞罪，案件原定今（29日）在沙田法院開審，他決定認罪，求情指他失去心儀工作，又受上述非法集結案困擾，才做出「小朋友」般的行為發洩情緒。裁判官接納被告沒有預謀，判他入獄3星期，其中1星期與現有刑期同期執行，另下令他賠償600元。

案情指25歲劉禮彥的今年5月24日，在馬鞍山港鐵大水坑站出口損毀屬於港鐵的閉路電視鏡頭。

案情透露，警方當晚在大水坑站進行反刑事損壞行動，並於凌晨約1時發現被告用雨傘擊打閉路電視，於是通知附近警員調查。警員到場後將獨行的被告拘捕，警誡下他保持緘默。

辯方求情時，同意被告是在法庭保釋期間干犯本案，指被告在當年在科大物理系畢業後，受興趣使然在中式酒樓任職廚師學徒，經兩年半努力後成為部門負責人，惟酒樓去年底結業，他失業至今年中始在出版社覓得助理編輯一職，直至因非法集結案被判囚。

被告在案發時，受上述非法集結案困擾，加上失業後受疫情所累未能再從事熱愛的中廚工作，因而感到鬱悶。當晚親友相約晚膳開解他，他回家途中像小朋友般發洩情緒，因而犯下本案。

律師強調被告自9月中開始服刑後已有反省，所以決定認罪，重申他是衝動犯案並沒預謀，又見母親因為他的鹵莽行為勞碌奔波令他深感內疚。他原定於明年1月刑滿出獄，希望法庭輕判，讓他可以和家人過農曆年。

裁判官直言宣洩情緒並非求情理由，但接納被告沒有預謀，最終酌情讓本案的部份刑期，與上述非法集結案同期執行。