迪士尼迎合宅度假潮推新款餐飲吸客　夢想城堡料如期年底開幕

主題公園可容納人數上限明日(30日)起放寬至75%，香港迪士尼樂園度假區今(29日)表示，會跟從政府的防疫措施調整營運安排，包括機動遊戲及劇場的人數安排，有信心能順利迎接放寬後的人數，而樂園仍會遵守社交距離安排，至於營運時間則維持周二、四休園。

對於新加坡與港府擬建立「旅遊氣泡」，樂園指會視乎市場發展，調整不同宣傳策略。而擴建後計劃於本年底開幕的「奇妙夢想城堡」則已進入最後階段，料將會如期開幕。

另外，疫情下無法出外旅遊的港人都會選擇留港「宅度假」Staycation，香港迪士尼表示，因應「宅度假」潮流，樂園旗下酒店除有房間推廣外，酒店餐廳也提供多項額外餐飲活動，包括樂園酒店晶荷軒會提供「迪士尼朋友星級點心班連午餐」，以吸引「宅度假」客人。而今年適逢香港迪士尼樂園15周年，樂園將推出「美食巡禮」，如樂園及酒店內的餐廳，也會推出以15周年和新城堡爲主題的甜品及下午茶，讓遊客打卡影相。