鎮靜劑放櫃桶鑰匙交員工　西醫違危藥例證據不足　醫委會裁罪脫

私人執業西醫何愛平，2016年因未有按法例規定記錄診所儲存的危險藥物資料，被醫委會停牌2個月，緩刑1年。惟何被指在緩刑期內的同儕核查(peer audit)中，被發現將儲存大量危險藥物的櫃桶鑰匙，交予欠缺相關資格的員工保管，涉嫌違反《危險藥物條例》，以及違反緩刑期間完成良好同儕核查的條件。惟醫委會今日(29日)認為控方未能證明保管鑰匙的員工是不合資格，故裁定何罪名不成立。

勞拉西泮是鎮靜劑的一種，屬於第一部危險藥物。案情指，何愛平在2017年11月14日由醫委會委任西醫潘佩繆進行第二次同儕核查期間，被發現將儲存約6500粒1mg的勞拉西泮(lorazepam)的櫃桶鑰匙，交由診所職員保管，涉嫌違反危險藥物條例中列明須由認可專業人士保管的要求。

潘佩繆作供時表示，何愛平在首次調查中展示了診症室內儲存危險藥物櫃桶的鑰匙，顯示鑰匙由他自行保管，讚揚對方表現良好，惟在第二次調查時，對方透露另有大量勞拉西泮儲存在儲物室收集診所廢物的櫃內，而診所開門期間，鑰匙會交由診所職員保管。潘質疑該職員欠缺保管危險藥物的資格，認為做法有不妥，更形容事件相當深刻。

何愛平反駁指，潘當時質疑他為何購入如此大量的勞拉西泮，他遂向對方解釋是為了取得折扣，但否認曾向對方指出鑰匙非由自己保管，又直言當時並未有為意相關做法有何不妥。何又問潘，除保管鑰匙一事外，自己的行為是否良好，潘亦認同此說法。有委員亦向潘提問，如何證明保管鑰匙的職員未獲相關資格認可，潘坦言沒有盤問，惟該職員乃診所護士，故估計她不合資格。

醫委會主席蔡堅指，控方未能證明保管鑰匙的職員欠缺保管危險藥物的資格，認為何愛平毋須答辯，最終裁定何罪名不成立。蔡又指，何在同儕核查期間，已改善了危險藥物的記錄，但認為對方只是技術上脫罪，至今無任何證據證明保管鑰匙的職員是否合乎資格，認為何若自知違反相關條例，應深切反省，他又強調，一間診所儲存6500粒勞拉西泮是過量，絕不建議。

在1977年註冊成為西醫的何愛平，2013年被衞生署人員巡查時發現，他未有按法例規定記錄診所儲存的危險藥物資料，同年在荃灣法院被罰款1.1萬港元，醫委會3年後召開聆訊，裁定何需除牌2個月，緩刑1年。醫委會當時要求何要在緩刑的1年內，完成評級為良好的同儕核查。