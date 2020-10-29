藝發局突拒學生電影節資助申請　主辦單位斥審批制度不透明

藝術發展局突「閂水喉」，拒資助學生電影節。由平地映社舉辦的「平地學生電影節」，過往3屆均獲藝發局資助，今年來到第4屆，惟主辦單位自2018年底先後申請4次，卻被該局全數拒絕。主辦單位稱該局資助審批員對計劃評價雖十分正面，最終卻「一蚊都唔批」，致電影節或要流產，認為該局前後矛盾，審批制度不透明，扼殺學生藝術發展的空間。

平地映社本月兩度在其Facebook專頁發文，指平地學生電影節為非牟利運作，過獲3屆均獲藝發局非全額資助，雖然資助額較少，工作人員仍願以遠低市價甚至無償工作推動本地電影發展。該社稱因反應不俗，遂向該局申請第4屆資助，並調高金額，惟審批過程矛盾處處，如審批員認同電影節對年輕人有意義及有價值，後來又認為該社今年申請金額過高等多個理由，卻未提出調低資助要求，先後4次拒絕其申請。

該社認為藝發局審批制度非常不透明，如不設面試及交流，全部紙上談兵，其審批員又無替任機制，同一批人可永續留任等。該社斥藝發局忽視對年輕或新晉藝團、藝術工作者及藝術計劃的支援及培育，如同扼殺未來一代的藝術發展空間。

藝發局回應指，一直按既定程序進行各項資助審批，並緊守客觀、公平、公正的原則，按內容等編配適合專長的審批評分及提供意見，按總評分優次等決定分配資助金額及條件等。該局稱審批員制度是以「同儕評核」為基礎，盡量保持客觀和公平，又稱過往平地映社的申請亦無例外。該局亦指明白新冠肺炎疫情對年輕藝術家打擊，業界對各項資助計劃的需求極度殷切，局方已積極與有關委員會全面審視，以平衡業界需要。