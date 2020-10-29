犯罪集團盜500信用卡課金圖利　3名骨幹成員為大學同學

為打擊盜用信用卡犯罪，澳門司警聯合香港警方展開「翊星行動」，其中司警在行動中共拘捕31名男女，包括3名就讀澳門同一大學的集團骨幹成員，涉及13名大學生及2名中學生。司警估計集團主腦及1名骨幹成員仍在逃，案件繼續調查。

司警表示，有港澳犯罪團夥以不法手段獲取信用卡資料，透過社交平台招攬下線並派發盜用資料，安排下線在手機遊戲內消費，再將「課金」帳戶轉售圖利，相信自去年起已盜用至少500張信用卡資料，並消費逾60萬澳門元。

案情指，該犯罪集團自去年起利用「兼職遊戲充值」為名，招攬心急「搵快錢」的下線，再指使下線成員盜用信用卡資料，並綁定自身Apple帳戶於手機遊戲內充值，將帳號交予集團主腦到黑市或暗網轉售圖利，共涉及60萬澳門元。下線成員每次則可獲得20至25澳門元的報酬。

司警於疑犯及被捕下線的智能手機和電子產品中，發現存有合共165張信用卡資料，當中有145張屬澳門銀行發卡、3張為香港銀行發出、17張屬美國銀行發出。由於疑犯供稱不定期刪除盜卡資料，司警估計集團去年運作至今，利用至少500張信用卡資料，消費超過60萬澳門元。

香港方面，警方亦拘捕5名涉案男女，包括集團骨幹成員及下線。警方相信犯罪團夥透過如釣魚電郵、釣魚短訊及入侵購物網站等方式盜取涉案信用卡資料。