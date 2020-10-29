科大料2022年9月廣州開分校　首段階收4000名研究生

香港科技大學計劃在廣州設立分校，今日(29日)公布最新發展，分校坐落於廣州市南沙區，毗鄰廣深港高鐵慶盛站，建校工程已在年中啟動，目標於2022年9月正式開學。校方指，首段階收4000名研究生，分校課程不會與本校現有的課程重複，財政獨立，但強調是兩校一體，學術互動。

科大校長史維指，香港雖然是全球最開放經濟體之一，但仍有不夠成熟地方，設立分校可互補共長，但強調不是要讓所有本校學生畢業後全都返回廣州升學。他指，兩校學術雙軌發展，學位課程不重疊，兩校學生可以互相使用校園，亦可協調組織文化。

史表示，廣州分校財政獨立，兩校不會互相補貼，分校的建設費亦由廣州市政府負責。分校會採用獨特的「樞紐」架構模式，範疇包括功能、信息、系統及社會。各學院的院長會由本校的教授赴廣州擔任，系主任等職位亦同樣安排本校的教職員擔任。

廣州分校去年9月18日獲中國教育部批准籌建，同年9月26日動工儀式，今年年中正式動工，目標2021年秋季完成教育部申請正式成立的工作，校方計劃聘請逾400名教職員，開學時最少有150名教職員。學術架構方面，會採用傳統學科與融合學科共同發展，學術領域包括人工智能，數據科學與分析，金融科技等。

史維指，目前正進行分校校長的招聘工作，須中國國籍，他又指當局希望分校不會與內地其他大學相似，需要有獨特之處。被問到行政上誰作主導，他強調兩校行政「各聽各的」，法律上兩校是不同的個體，但學位由本校頒發。