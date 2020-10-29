應科院前總監任內行為失當判緩刑　控方要求加刑

劉文建早前透露在被定罪後已被應科院解僱。

香港應用科技研究院有限公司前研究及發展總監劉文建，於任內隱瞞自己、其妻子和好友直接或間接持有2間供應商的利益，將應科院7項總值逾53萬港元的訂單批予該兩間供應商，劉經審訊後，早前被裁定1項公職人員行為失當罪罪成，判監6個月，但緩刑2年半。控方今天（29日）在沙田法院要求裁判官覆核及加刑，裁判官聽畢陳詞，將案押後至11月17日裁決。

控罪指，被告劉文建(49歲)於2016年3月1日至2017年10月30日，在批核應科院7項採購時，訛稱與始動科技有限公司(下稱始動)和博文教育（亞洲）有限公司(下稱博文)沒有利益衝突，隱瞞其妻張寶芳持有始動和Golden Commence Limited的股份，又沒申報他與博文的董事鄭賢義有密切的私人關係，使他本人、其妻子和鄭得益。

控方今天表示，被告共7次沒有申報利益衝突，因此不是因一時貪念而犯案，而他在警誡下亦承認在事件中有金錢利益，緩刑不足以反映案件嚴重性。

辯方則指，被告在事件中標高軟件價格，亦曾有虧損，因涉及的金錢利益太少，故控方也未能說出實際數字，緩刑其實不算輕的刑罰，加上被告曾遭還押14天，故不應改判他即時入獄。