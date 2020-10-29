國泰裁員：國泰工會批資方態度有如「窮就大晒」　正申請機場集會

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團裁員後，要求幸存員工最遲下月4日簽署薪酬和福利大減的新合約，若在昨日(28日)或之前簽署，機艙服務員可獲過渡性津貼，現時首個限期已過，國泰發聲明指已有多數機艙服務員簽署。國泰工會指現時形勢對員工不利，指資方態度有如「窮就大晒」，但強調工會繼續盡力爭取，目前正申請在機場一帶舉行集會，而暫時不再跟資方會面，並改以電郵溝通。有議員批評國泰做法如同威脅，員工若不簽新約，便會被資方懲罰式解僱。

國泰空中服務員工會主席王思敏指今早(29日)在電台節目指，昨日(28日)跟勞工處會面時，處方曾表示會協助召開三方會議，惟國泰在昨晚發聲明指並無安排有關會議，王認為資方的回覆如同「政府叫佢傾都唔傾」。國泰在聲明中亦提及「已有多數機艙服務員簽署新服務條件」，但未並提及實質數字，王表示，就她所知，亦有人不簽新約，寧願提早退休或轉工。王重申，要求資方推遲簽約期限、將新合約定為短期合約等訴求。

議員譚文豪在同一節目上批評國泰在更改合約一事上，並無給予員工足夠時間去思考，距離首個限期僅有7日，當中更有3日是假期，員工無法找勞工處協助或尋求法律諮詢；他又指，國泰發出不簽約便解僱的訊息，舉動如同威脅。

譚續指，解僱及裁員有分別，前者會被列入黑名單，以往被解僱者大多是干犯偷竊或傷人等罪行，但現時情況是若員工不簽新約，便會被懲罰式解僱。譚又指，曾就國泰員工對新約的憂慮主動接觸國泰管理層，惟對方不願作任何承諾。