相思灣村霸僭建碼頭無王管　東網踢爆後地署到場圍封

地政總署人員到僭建碼頭豎立「政府土地」告示，並以鐵絲圍網將涉事官地圍封。

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件引起公眾關注，丁屋業主被揭屢霸地破壞環境圖利，在海岸保護區倒水泥僭建碼頭經營水上活動店。涉事地政總署多日來「懶懶閒」，至今午始派員圍封涉事的僭建碼頭。

東網記者今晨(29日)再訪相思灣村現場，發現水泥僭建「私人碼頭」仍未被圍封，逾3米闊的石屎斜台兩旁仍擺放多艘獨木舟。至下午2時，有地政總署人員到場於斜台近海位置豎立「政府土地」告示，標明政府土地不准進入，並以鐵絲圍網將涉事斜台約50平方呎官地圍封。

僭建碼頭於神秘丁屋業主黃子洋的水上活動對出，以方便顧客拖獨木舟落海。據當地2018年前圖片，店外岸邊為天然海岸，樓梯旁只有大石泥灘。至2018年超強颱風「山竹」吹毀防波堤、渠道及道路等，據悉碼頭今年7月起動工。惟相思灣四周為「海岸保護區」，有環團踢爆規劃署9月8日曾發出「強制執行通知書」，要求終止填土行為，但遲遲未見跟進行動。

「畀傳媒揭發咗都唔即刻處理，而係踢一踢、郁一郁，難免令人質疑當中有官商勾結。」立法會議員陸頌雄批評地政總署於事件上「慢半拍」，未有果斷圍封涉事官地和派員駐守，在傳媒連日報道後方「後知後覺」圍封僭建碼頭，予市民一種做門面功夫的感覺，「相關部門一定要嚴正跟進，盡快調查係咪有人要負刑責，如果係嘅就要盡快執法，以正視聽。」