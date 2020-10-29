街道潔淨服務投訴4年近7萬宗　食環署連黑點名單也懶做

過去幾年，市民不滿街道潔淨服務的投訴愈來愈多，食環署卻連熱點名單亦沒有。(李志湧攝)

食物環境衞生署監管不力，令本港街道衞生愈來愈惡劣。申訴專員公署今日(29日)公布主動調查報告，揭發本港街道清潔及相關服務節節退步，2015至2019年期間，食環署接獲有關街道潔淨服務的投訴投訴介乎5.6萬至6.9萬宗，但食環署卻連投訴熱點名單都欠奉。更因此令本港成為鼠患蟲害熱點，2018年起，更成為人類感染大鼠戊肝的全球首發地及唯一多發地，至今已累計有13宗個案。

申訴專員趙慧賢今日發表的報告指，街道清潔服務投訴激增，食環署卻沒有制定投訴熱點名單，促食環署針對投訴內容、地點、時間等分析及跟進，查找不足。趙又指，由於食環署沒有善用接獲的投訴和意見，導致不少地方，例如鄰近街市檔戶的街道、野鴿聚集地點、以及食肆後巷等衞生惡劣情況持續。她建議食環署制定及更新街道潔淨投訴熱點的名單，以便市民監察。

街道不淨，本港近年屢現公共衞生事件，至今已累計有13宗人類感染大老鼠戊肝個案。但資料顯示，本港滅鼠成本卻異常高昂，2007至2017年期間，本港用於防治鼠患的開支多逾16億港元，每年用於滅鼠的開支逾億港元，平均捉1隻老鼠成本更高達4000多港元。

大鼠戊肝對人類健康有很大威脅，本港或已面臨此症淪為風土病的危機。若鼠患失控，老鼠出没社區及食肆時，可能因「躝過」食物及罐裝汽水罐面，或在食具上排泄，令不知情的顧客「中招」，繼而感染各類傳染疾病甚或是大鼠戊型肝炎，但目前還沒有針對該病的藥物。早前東網曾揭發2個東九龍區街市有老鼠「圍噬豬殼」的事件，及多區街道鼠患不絕，情況駭人。

議員梁美芬批評，食環署接獲投訴時，只會派員到該區跟進，卻忘記老鼠「識行識走」，只是將老鼠趕到另一區，似乎食環署是想與老鼠共存，促請署方亦採取圍堵政策，於全港18區同時滅鼠。梁亦指，政府亦落力處理衞生，屬於一項德政，有助減少現時香港社會存有的戾氣。