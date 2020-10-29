泛民議員拉布又玩失蹤　建制突襲迅速通過修訂廣播例二讀

立法會今午(29日)繼續辯論《2019年廣播及電訊法例(修訂)條例草案》，由於大部分泛民主派議員都不在席，有建制派議員乘機突襲，令二讀辯論環節提早結束，並迅速通過二讀。

在議員謝偉銓發言前，有泛民議員要求點算法定人數，在繼續會議時大部分泛民議員不在席，包括原定緊接謝偉銓發言的議員尹兆堅。謝隨即要求撤回發言，由於泛派議員不在席而無法發言，故主席梁君彥決定結束二讀辯論環節，邀請政府官員回應，並進入投票程序，在34票贊成、16票反對下通過二讀。

尹兆堅事後承認在部署上有不足，形容近年未見有建制派議員透過撤回發言加快審議進度，事前難以預計有此情況，故未有即時作出反應。據悉，泛民會就此作檢討，有指會編排更表，確保作好防守工作，但詳情仍在商討。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，近年網上媒體發展蓬勃，傳統廣播和網上媒體的規管日趨明顯，又指在早前進行的公眾諮詢中，有不少持份者要求放寬過時的法例要求，故條例草案考慮和落實持份者的意見，為業界拆牆鬆綁。他又指，條例草案會維持規管外資控制權，輕微修訂是確保本地人士仍可控制包括免費電視的在內的機構，以保障本港市民的經濟、口味和文化，和鼓勵投資。