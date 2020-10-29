傅明憲父向葉劍波追500萬元案　高院押後處理雙方爭議

傅明憲的91歲父親傅國梁(藝名傅奇)，去年9月入稟向前女婿葉劍波和葉的相關公司追討500萬港元，案件今天(29日)在高院提訊，傅國梁指辯方無法抗辯，要求法庭直接判他勝訴。不過，辯方引述傅明憲與母親的手機訊息內容，指涉案款項屬投資，否認欠款。聆案官押後處理雙方的爭議。

原告傅國梁，兩名被告依次是御峰集團控股有限公司和葉劍波。

按庭上披露，原告剛於上星期才收到首被告創辦人、葉劍波兒子葉域的誓章供詞，首被告指稱涉案500萬港元是原告的投資金額，而非貸款，需待即公司成功上市掛牌，原告方能取回投資回報。

首被告的律師在庭上更引述傅明憲的手機訊息內容，指傅明憲和母親商量過後，亦表示願意支持葉多一點時間，盡量也不會要求贖回可換股債券(CB)，還建議若公司上市不成功，「不如加上利息取回投資」。

惟原告的律師重申，該500萬港元是借給首被告的貸款，原告自2016年底託女兒向葉氏追款至去年，有人曾承諾償還部分款項，並在手機訊息提到「清楚知道的，也不會欠他們錢」，然而還款一事卻一直拖延。

聆案官認為今天無法就案中爭議即時作出判決，遂另定日子處理原告的申請。由於原告現居於加拿大，錄取誓章需時，法庭批准給予原告42天時間錄取誓章作出回應。